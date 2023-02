BDBus et BiblioBus en Province de Namur : c'est fini !

Ce service provincial proposait en prêt direct au grand public des ouvrages variés au cœur de l'habitacle de deux bus. Un Biblio Bus avec près de 4000 ouvrages pour tous les gouts et tous les âges. Et, depuis 2010, un BD Bus avec des bandes-dessinées, des mangas ou des magazines spécialisés. Le passage de ces deux bus était proposé sur tout le territoire de la Province de Namur, dans les 38 communes, en moyenne une fois par mois. En complément, ou même parfois purement et simplement à la place, des bibliothéques communales. Ce qui permettait l'accès à une formidable collection d'œuvres en tout genre pour les namuroises et namurois de toute la province.