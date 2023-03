" Quand la guerre arrive chez vous, c'est difficile d'y croire jusqu'au bout. C’est la même chose pour nous. La guerre est en Ukraine. Nous habitons à quelques milliers de kilomètres, mais on refuse de croire que l’on pourrait être concernés. Nous voyons la réalité à la télé, mais tant qu'elle n'est pas à notre porte, carrément sur le perron, on n’arrive pas à comprendre. On se dit qu’on peut toujours vivre en paix, que l’on on peut toujours s'entendre. Sauf qu’avec Daesh, ce n'était pas possible. Daesh, c'est un rouleau compresseur qui a juste une seule envie, c'est détruire. "

Au total, on se retrouve avec un BD capable de traiter de sujets aussi grave qu’un génocide ou l’esclavage avec précision tout en restant accessible à tous les publics. On a donc tout intérêt à lire cette bd, où les hommes et les femmes pleurent mais se battent.