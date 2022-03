BD : Vikings dans la brume ou "Le monde ressemble à une tarte au phoque"

Oh ! combien de marins, combien de capitaines

Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines,

Dans ce morne horizon se sont évanouis !

Bon, ici, l’horizon est plus brumeux que morne malgré les prévisions des spécialistes de la lecture des phalanges runiques. Résultat : partis joyeux pour tout piller et tout cramer, une bande de Vikings menée par le chef Reidolf se retrouve bloquée avec son drakkar sur un rocher qui passait par là. Bref, c’est pas comme ça qu’on va pouvoir boire des coups dans les crânes des ennemis. Quand en plus on a promis à sa femme de ne pas cramer les églises et qu’on a un fils qui pose beaucoup de questions on finit par se dire que les raids ce n’est plus ce que c’était.