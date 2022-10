BD : Valérian et Laureline prennent un coup de jeune

La force de la SF et tout particulièrement des voyages spatio-temporels c’est de pouvoir jouer avec les chronologies et les paradoxes qu’elles créent. Illustration encore une fois avec cette troisième reprise du duo Valérian et Laureline qui retrouvent ici l’un de leurs créateurs : Pierre Christin. On se souviendra que l’autre papa du duo, Jean-Claude Mézières, est décédé au début de cette année. Comme pour Spirou, les deux agents de Galaxity (soit le Terre du futur) ont vu leurs aventures reprises par des auteurs variés pour des albums uniques. Après Larcenet, puis la paire Laufray et Lupano, c’est Virginie Augustin (Monsieur désire ?) qui reprend le crayon pour cet album en demi-teinte. Christin y aborde une série de thèmes qui lui sont chers comme la critique de la société des médias, les puissants sans scrupule ou l’exploration de villages de l’ex-union soviétique mais de façon un poil trop superficielle pour qu’on s’y attache réellement d’autant que l’action ne décolle jamais tout à fait.

Bref, c’est plaisant mais pas très enthousiasmant…

TITRE : Là où naissent les Histoires (Valérian par…)

AUTEURS : Augustin (D, C), Christin (S) et Delf (C)

EDITEUR : Dargaud

Cotation Mon Petit Neuvième : 6/10

Denis MARC