BD : Vague de Froid, l'immanquable album de ce début d’année

Pour son premier album Jean Cremers fait fort, très fort ! Au départ d’une simple randonnée entre frangins, il explore les relations complexes qui unissent les membres d’une fratrie, les rapports à la famille, à la réussite et à la souffrance tue. Dans un road-trip 256 pages impossibles à lâcher, et avec une maestria graphique impressionnante, le jeune auteur Liégeois démontre un vrai talent de conteur. Entre longues scènes silencieuses et explications fraternelles parfois aussi orageuses que la météo norvégienne, il raconte une autofiction plus qu’attachante dans laquelle son propre périple avec son frère… Martin sert de trame. Jules c’est Jean, et si le "vrai" Martin n’a heureusement pas eu à vivre le drame du Martin de papier, il est bien ce passionné de culture et de religion nordique dans une famille catholique. Entre pure fiction et autobiographie, Jean Cremers crée l’événement avec ce tome magnifique toujours à la lisière entre l’humour et le drame dans les décors somptueux de la Norvège.

Bref, c’est une totale réussite !

TITRE : Vague de Froid

AUTEUR : Jean Cremers (D, S et C)

EDITEUR : Le Lombard (parution 20 janvier)

Cotation Mon Petit Neuvième : 10/10

Denis MARC