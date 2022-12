BD : ''Une Soif Légitime de Vengeance, Tome 1''

On vous emmène au Canada mais cette BD a toutes les allures d’un comics américain : format et efficacité sont au programme. Amateurs de série télé, voilà une bande dessinée faite pour vous !

Le scénariste américain Rick Remender, aussi à l’aise dans des univers de super-héros que sur des séries indépendantes comme ''Strange Girl'', propose avec ''Une Soif légitime de vengeance'' un thriller tendu comme un arc. Il faut dire qu’au dessin, son complice d’origine portugaise – mais habitué à travailler pour la Marvel – ne craint personne. D’emblée, l’ambiance de cette histoire vous happe. Il y a quelque chose de presque hypnotique dans le découpage de ces premières pages, dans leur quasi-absence de texte et la volonté de laisser les événements se dérouler sans nous en expliquer les tenants et aboutissants. Toute l’histoire, qui commence à Chinatown, de nuit, est vue du point de vue de Sonny. Sonny est un homme taiseux qui semble ou fuir quelque chose ou s’apprêter à commettre un délit. Le visage est dur, fermé. Les gestes calculés. Le danger semble suinter des pages verticales dessinées avec une incroyable fluidité par André Lima Araújo. Bref, on est embarqué dans un univers noir, en banlieue de Vancouver et on ne va pas être déçu.

Un thriller et les 128 pages de ce premier album sont presque suffocantes. Il va y avoir l’une ou l’autre image bien glauque, mais la surenchère gore n’est pas au rendez-vous. On se rapprocherait plutôt de l’ambiance de la série coréenne ''Squid Game'' qui a connu un retentissement mondial en 2021. Des personnages qui luttent pour leur survie, des tueurs aux moyens surpuissants lancés à leur poursuite, un engrenage fatal dont on ignore les motivations et les véritables commanditaires. Après un tel démarrage, il va évidemment falloir tenir le choc sur la longueur, mais on peut faire confiance à ce duo américano-portugais à la longue expérience dans le comics : le rythme devrait rester élevé.

La mise en scène de ce genre de suspense est bien plus efficace avec les moyens de la vidéo : montage, musique, plans subjectifs, etc. La BD ne peut pas rivaliser avec le cinéma quand il s’agit de faire peur. Ne fût-ce que parce que le lecteur s’arrête quand il veut. Et bien sûr, parce que nous n’avons aucun des artifices cinématographiques qui parviennent à nous faire croire que nous assistons à quelque chose de réel. Le tour de force des auteurs est donc de parvenir à maintenir un taux d’adrénaline maximum par la force du découpage, mais aussi en jouant sur le non-dit et le non montré autant que sur ce qu’on voit à l’image. ''Une Soif légitime de vengeance'' fait partie de ces livres dont les silences participent presque autant à la réussite que les dialogues. Le jeu des acteurs est parfait, le casting soigné, tout le vocabulaire du cinéma semble s’appliquer à cette machine infernale. Seul point noir : il va falloir patienter jusqu’à la parution de la suite.

''Une Soif Légitime de Vengeance, Tome 1'' par Rick Remender et André Lima Araújo, Urban