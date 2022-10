BD : Une Romance Anglaise ou "L’Espion, la Belle et le Ministre"

Fromental et Hyman remettent en lumière un scandale politico-sexuel qui défraya les chroniques anglaises au début des années soixante. Car tout est vrai ou presque dans cet album brillant qui met en scène aristocratie anglaise, espions russes et séductrices fatales dans ce qui ressemble à un roman de John Le Carré ou de Ian Fleming. Si tout le monde s’en tira à peu près bien au final, malgré la démission forcée du ministre et la défaite électorale du parti conservateur un an plus tard, il laissa tout de même sur le carreau le protagoniste de l’affaire : le séduisant Dr Ward qui se suicida (du moins selon la thèse officielle) en août 63…