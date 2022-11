BD : Un Chant de Noël, la revisite somptueuse de Dickens par Munuera

Revisité par Disney, Rowan Atkinson ou encore les Muppets, A Christmas Carol littéralement "Un Chant de Noël" de Charles Dickens est un classique de la littérature anglo-saxonne. Traditionnellement campé par un homme, le déplaisant personnage d’Ebenezer Scrooge est ici repris par Munuera et transposé en Elizabeth Scrooge, son pendant féminin tout aussi avare et mesquin que son modèle original. Il y ajoute tout de même une pointe d’humanité en montrant le peu de place que la femme était en droit d’attendre dans cette société Victorienne au mitan du 19e siècle. Sans excuser Scrooge on en vient à trouver des circonstances atténuantes à celle qui a dû se battre plus que d’autres pour faire sa place, mais qui y a acquis une dureté excessive.

Après Bartleby, Munuera (Les Campbell, Zorglub) adapte donc cette histoire de Dickens et il le fait de façon somptueuse, n’ayons pas peur des mots. Chaque page est un régal pour l’œil, magnifiée par les couleurs de Sedyas les planches offrent des décors et des mises en scènes magistraux et des personnages à la belle expressivité. Et, si l’histoire est pourtant archiconnue, on la redécouvre avec bonheur.

Pour ne rien gâcher, l’objet lui-même a été soigné par l’éditeur avec sa jaquette XXL qui enveloppe un album à la couverture enneigée.

Bref, un magnifique tome qui aura toute sa place sous le sapin, et, en plus, ce sera de circonstance…

TITRE : Un chant de Noël d’après Dickens

AUTEUR : Munuera (D & S) et Sedyas (C)

EDITEUR : Dargaud

Cotation Mon Petit Neuvième : 9/10

Denis MARC