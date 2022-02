BD : "Ulysse Nobody", une fable politique sur le fascisme à la veille des élections françaises

Rencontre avec Gérard Mordillat et Sébastien Gnaedig, respectivement auteur et metteur en scène d'"Ulysse Nobody" , un récit paru aux éditions Futuropolis.

L’histoire est celle d’Ulysse Nobody, un acteur qui a connu ses heures de gloire mais qui a sombré dans le déclin. Après une prestation désastreuse, celui-ci se fait virer de la dernière radio qui acceptait encore de diffuser ses chroniques. Sur le point de basculer dans la misère et la précarité, Ulysse Nobody rencontre un ancien collègue qui lui témoignage toute sa sympathie en lui évoquant un boulot pour lequel il est l’homme idéal. Désespéré, Ulysse Nobody accepte la proposition et se retrouve à prendre la parole sur la scène d’un meeting du Parti Fasciste français. Heureux de retrouver ses qualités d’acteur et orateur ainsi qu’une place dans la société, Ulysse décide de se lancer dans la campagne.

Ulysse Nobody est dessiné de façon très sobre afin de montrer qu’il incarne tout le monde et personne à la fois. Il est la représentation d’une personne dont le monde s’effondre et dans lequel toutes les portes semblent se fermer en même temps. La tragédie de cet homme, devenu une marionnette instrumentalisée, est une façon de montrer que les personnes en perte de reconnaissance ont tendance à trouver un refuge dans le nationalisme. Avec beaucoup d’humour, ce récit installe une certaine distance sur le fascisme afin de faciliter la réflexion.

Pour lire un extrait d' "Ulysse Nobody"