BD – Toutes les princesses meurent après minuit

L’été 1997 se termine paresseusement dans la maison familiale d’une banlieue pavillonnaire. En ce 31 août, les médias diffusent en boucle images et information sur la mort d’une princesse anglaise plus ou moins en disgrâce. Pour le jeune Lulu, la préoccupation principale est de se faire aimer de Yoyo son voisin de 2 ans plus âgé. Lulu est encore dans l’enfance, il se déguise en princesse ou joue à la poupée, pour Yoyo, qui va bientôt rentrer au collège, les préoccupations commencent à être autres. Et puis il y a Cam, 15 ans, qui découvre sa séduction et la mère qui sent bien que son mari devient de plus en plus distant et qui bientôt la quittera pour une autre. Tout ce petit monde va vivre 24 heures qui vont les changer pour toujours.