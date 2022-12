BD : ''Toutes les Morts de Laïla Starr''

Un de mes gros coups de cœur de l’année, dont je n’avais pas encore eu l’occasion de parler. Sorti il y a quelques mois, déjà. C’est une production internationale : un scénariste indien et un dessinateur portugais pour un comics américain traduit en français.

Il y a des histoires qui nous marquent et c’est le cas de celle-ci. Pourtant, au départ, elle est loin de nos préoccupations quotidiennes, puisqu’elle se passe en Inde, et concerne des divinités qui ne font pas vraiment partie de notre monde. Nuançons tout de même. Le scénariste a beau s’être inspiré de la réalité de son pays, son panthéon est joliment fantaisiste. Au sommet d’une tour d’ivoire, le CEO des dieux, un homme aux trois visages, reçoit l’une de ses subalternes pour lui annoncer une décision du conseil d’administration qui la concerne. La décision en question, c’est un licenciement sans indemnités. Et la subalterne porte un nom sans équivoque. Dans les couloirs, quand on la salue, on l’appelle tout simplement Mort. Eh bien, si l’on a décidé de renvoyer Mort, c’est parce que le C.A. a eu connaissance de la naissance imminente de l’humain qui inventera l’immortalité. Mort obtient en contrepartie de ses bons et loyaux services de s’incarner sur Terre dans un corps mortel, histoire de voir ce que ça fait. Elle choisit le corps de Laïla Starr, une belle jeune fille qui vient de se défenestrer et qui se trouve dans la clinique où se trouve le bébé qui inventera un jour l’immortalité. Pour l’ancienne divinité de la mort, il n’y a plus qu’une chose à faire : le retrouver au plus vite et supprimer cet empêcheur de tuer en paix.

Original, comme point de départ. Mais est-ce que ça tient ses promesses ? Est-ce qu’on lorgne vers le loufoque, le fantastique, la comédie ? ''Toutes les morts de Laïla Starr'' est à la fois un récit fantastique, un livre d’apprentissage et une fable philosophique. L’ancienne divinité de la mort incarnée dans le corps de l’humaine Laïla Starr va mourir à peine quelques minutes après son arrivée sur terre, sans avoir réussi à tuer le futur inventeur de l’immortalité. Mais elle se réveille bientôt, ressuscitée par un de ses collègues, Pranah, le dieu de la vie. A partir de là, chaque chapitre va la confronter une nouvelle fois à sa proie, avec la mort et la résurrection au bout de chaque nouvelle confrontation. C’est vertigineux, les conversations entre l’ancienne divinité de la mort et l’homme qui la retrouve de loin en loin pendant toute sa vie prennent un tour de plus en plus philosophique, Laïla Starr fait l’apprentissage de son humanité, ce qui pour l’ancienne divinité de la mort ne coule pas de source.

Trop philosophique, ou trop bavard ? Pas du tout ! Le dessin du Portugais Filipe Andrade est très fin, il y a une grâce dans son encrage qui contraste merveilleusement avec la vigueur des couleurs. Le découpage est nerveux, les dialogues bien dosés. Les deux auteurs formés au comics et publiés aux États-Unis ont l’habitude des standards américains, ils savent qu’on peut faire une leçon de philosophie en BD, mais pas ennuyer son lecteur.

''Toutes les morts de Laïla Starr'' par Ram V et Felipe Andrade, aux éditions Urban