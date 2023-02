BD : Thorgal, Adieu Aaricia ou L’amour plus fort que le temps

Le Lombard nous propose un énième spin-off des aventures du Viking le plus célèbre de la BD. Ici, toutefois, pas d’histoire à rallonge, le tome que nous propose Robin Recht qui assure dessin et scénario est non seulement autoconclusif, mais est -en plus- une pleine réussite.

Après la série originale, La Jeunesse de Thorgal et les séries Louve et Kriss de Valnor, c’est une revisite à la façon des "Spirou vu par…", que l’éditeur nous offre. Chaque tome sera l’occasion pour un nouveau dessinateur de proposer SA vision du personnage.

Et on peut dire que la série commence fort avec ce tome à la fois violent et émouvant qui entraîne notre enfant des étoiles à sa propre rencontre alors qu’il était encore enfant.

Graphiquement et scénaristiquement époustouflant, le scénario de Robin Recht se tient de bout en bout, évitant habilement les risques d’incohérence avec l’histoire originale inhérents aux voyages temporels.

Il n’oublie pas dans ce tome, ce qui constitue la "bible" de la série : humanisme du personnage, fantastique et théologie nordique, suspense et action.

Bref c’est réalisé magistralement et on ne peut qu’espérer que les successeurs de l’auteur dans cet exercice périlleux sauront être à la hauteur de ce premier tome.

TITRE : Thorgal Saga : Adieu Aaricia

AUTEUR : Recht (D, S) et Georges (C)

EDITEUR : Le Lombard

Cotation Mon Petit Neuvième : 9/10

Denis MARC