BD : The Frontier, Super-pouvoirs et western

Etonnant album qui flirte avec le western, le fantastique, l’ésotérisme et le gore des œuvres d’un duo transalpin composé de Alessio Fioriniello pour le dessin et Jacopo Paliaga pour le scénario. Il est à noter que les chapitres de ce premier tome (de trois) ont été préalablement proposés sur la plateforme Webtoon avant d’être publiés chez Le Lombard dans un format inhabituel pour cette vénérable maison.

Si les enjeux paraissent peu compréhensibles à l’entame du tome, les choses s’éclaircissent rapidement quand on découvre sous forme de courts flashback le passé des personnages et de leur commanditaire au point que le bouquin en devient difficile à lâcher.

Présenté en noir et blanc, sous un format de manga mais avec un style graphique "à l’européenne" impressionnant de dynamisme, cette Frontier repousse les limites du genre -pourtant riche- du western pour offrir une histoire dans laquelle l’humanité de personnages, pourtant peu sympathique au premier abord, transparaît petit à petit.

En 224 pages (tout de même), les auteurs plantent les graines d’une série réellement palpitante dont on espère une suite rapide.

TITRE : The Frontier

AUTEURS : Fioriniello (D) et Paliaga (S)

EDITEUR : Le Lombard

Cotation Mon Petit Neuvième : 8/10

Denis MARC