BD : Surface, une pépite de polar…

Il faut parfois un peu de chance pour ne pas passer à côté des titres de maisons d’édition bien moins implantées dans le 9e art que les Dupuis, Glénat et autres Delcourt, c’est heureusement le cas pour ce Surface édité chez Michel Lafon (à ne pas confondre avec Robert Laffont) qui vaut vraiment le détour par la qualité de son scénario et du suspense qu’il entretient tout au long de ses 135 pages. Entre faux-semblants et rebondissements de dernière minute, le lecteur est entraîné à la suite du capitaine Chastain à explorer les petits secrets des habitants d’un village pas si tranquille.

Adapté par son auteur -Olivier Norek- aidé de Matz que l’on connaît bien ici pour son excellente série "Le Tueur" ou pour son récent "Le Serpent et le Coyote", le tome ne se lâche qu’une fois la dernière page lue.

Au dessin on retrouve Luc Brahy (Irons) qui fournit un travail sans faille mais avec un trait peut-être moins lisse qu’à son habitude.

Bref, du vrai polar à rebondissements avec des personnages cabossés à la psychologie complexe.

TITRE : Surface

AUTEURS : Brahy (D), Norek et Brahy (S) et Kompf (C)

EDITEUR : Michel Lafon

Cotation Mon Petit Neuvième : 8/10

Denis MARC