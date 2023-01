BD : Spirou chez les Fous

Nouvel album de l’éclectique collection "Le Spirou de…" qui voit divers auteurs s’offrir une occasion de faire vivre au groom du Moustic Hotel une aventure originale et souvent palpitante.

Cette fois ce sont Jul (non, pas le rappeur) et Libon (Animal Lecteur) qui donnent vie à notre héros dans une aventure bondissante et franchement rigolote.

Jul c’est l’auteur en vogue quand il s’agit d’assurer en reprise d’un personnage célèbre : actuel scénariste des derniers (et fort réussis) Lucky Luke ou d’Iznogoud, il donne ici à Spirou l’occasion de se frotter à un psychiatre louche et une palette de personnages secondaires tous plus frappadingues les uns que les autres, toujours suivi de son fidèle Spip. C’est rythmé, drôle et plutôt accrocheur.

Libon assure quant à lui la mise en image de l’histoire. On entend déjà les gardiens du temple Franquinien hurler au sacrilège car le dessin de Libon est aux antipodes de celui du Maître. Qu’importe, le style de Libon colle à merveille tant au scénario qu’au genre et c’est finalement tout ce qu’on en attend…

Bref, c’est une plutôt très bonne surprise que cet album sorti fin de l’année dernière chez Dupuis.

TITRE : Spirou chez les Fous

AUTEURS : Libon (D) et Jul (S)

EDITEUR : Dupuis

Cotation Mon Petit Neuvième : 8/10

Denis MARC