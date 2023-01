BD : Souviens-toi que tu vas mourir

Âpre et sans concessions, cette histoire sortie de la plume de Dobbs - un habitué des westerns et de l’histoire (il est déjà l’auteur de deux albums respectivement sur Jesse James et Wild Bill Hickok dans la collection "La véritable histoire du Far-West") - renoue avec la classique confrontation des contraires forcés par le destin (et le scénariste) à affronter ensemble les aléas de l’existence. Si c’est souvent le registre de la comédie qui use de cet artifice, ici rien de tout cela, la violence et la haine sont au bout d’un chemin pavé de mauvaises intentions et personne n’en sortira indemne -loin de là- même si l’épilogue de l’histoire laisse apparaître un espoir.

Avec un scénario sans temps mort, Dobbs propose une histoire réellement prenante qui rappellera le classique "La chaîne" de Stanley Kramer avec Sidney Poitier et Tony Curtis. On s’interrogera juste sur le choix du titre du tome dont le sens ne saute pas aux yeux…

Aux pinceaux on trouve le duo Nicola Genzianella pour le dessin et Claudia Palescandolo pour les couleurs, on notera d’ailleurs que la coloriste est créditée en couverture du tome (ce qui est encore trop rare). Une reconnaissance bien méritée, car, si le dessin du premier est sans faille, c’est l’adjonction des couleurs par la seconde qui rend les planches assez bluffantes.

Bref, un album qui procurera un agréable moment de lecture.

TITRE : Souviens-toi que tu vas mourir

AUTEURS : Genzianella (D), Dobbs (S) et Palescandolo (C)

EDITEUR : Glénat – Comix Buro

Cotation Mon Petit Neuvième : 7,5/10

Denis MARC