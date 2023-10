BD : Slava ou l’effondrement d’un empire

" Volodia existe. Je l’ai rencontré en Biélorussie. C’était un type qui était champion d’URSS de course d’orientation. Et il avait ce côté un peu surhomme. La course d’orientation en URSS, ce n’était pas de la petite rando… On lâchait le type deux mois dans l’Oural, avec un couteau suisse et il revenait en pleine santé, vêtu de peaux de bêtes. J’étais allé le voir une année pour la Noël. Il faisait -20 degrés et il y avait un mètre de neige. Le type est sorti de sa datcha et est venu ouvrir la porte en slip… Et donc tout ça, c’est bien réel, mais c’est réinventé dans le cadre d’une fiction