BD : Simone, le destin incroyable d’une résistante hors du commun

Simone, c’est l’histoire de quelqu’un qui a croisé la route de Klaus Barbie, dit le "boucher de Lyon". Le 6 juin 1944, au moment même où tout le monde respire, en se disant, c’est fini, les Alliés ont débarqué, cette jeune fille juive est dénoncée avec toute sa famille, et elle est arrêtée.

Dans cet album, "Simone – Obéir c’est trahir, désobéir c’est servir", on retrouve Simone en 1972, elle a survécu à Birkenau, et elle voit à la télévision, l’image de Klaus Barbie, il s’était enfui en Amérique du Sud, il a été retrouvé, et en vue de son procès, on cherche à le confondre via des témoignages. Elle reconnaît instantanément le visage de celui qui a certes changé, mais qui lui rappelle son arrestation, et les tortures qu’il lui a fait subir.

Elle décide immédiatement de témoigner, et Jean-David Morvan et David Evrard vont nous raconter ce destin incroyable de cette jeune fille, arrêtée à 14 ans, résistante à Lyon, et qui va avoir un rôle essentiel dans la réparation que fut le procès de Klaus Barbie.

Simone – Obéir c’est trahir, désobéir c’est servir, sorti chez Glénat.