BD : ''Sanctuary – Perfect Edition, Tome 1''

Voilà non pas un roman graphique mais un manga, proposé dans une nouvelle édition. ''Sanctuary'', c’est le nom de cet indispensable manga des années 90 que les éditions Glénat ont entrepris de rééditer dans une version grand format et sous la forme d’intégrales de plus de 450 pages dont la première vient de sortir.

C’est un suspense haletant et une réflexion sur la vie politique du Japon dans les années qui ont suivi sa période industrielle la plus florissante. D’emblée, quand on lit cette édition agrandie, on est séduit par le dessin, ce qui n’est pas si courant. Sans se départir des usages en cours, Ryoichi Ikegami soigne ses décors, s’appuyant sur un travail photographique qui contribue au réalisme de la série. Deux hommes vont émerger, dès cette première intégrale. Hojo est un magnifique dandy cachant un yakuza en pleine ascension. Asami, lui, est le secrétaire particulier d’un homme politique que le yakuza a décidé de faire chanter. En réalité, les deux jeunes gens se connaissent. Et leur objectif est de renverser l’ordre établi pour créer un nouveau Japon en s’appuyant sur les deux endroits où se concentre le pouvoir : la pègre et la politique. Chacun a infiltré l’un des deux milieux et l’heure est venue de frapper fort.

Une histoire complexe, dans laquelle on échappe à la traditionnelle segmentation du manga. C’est ce qu’on appelle un ''seinen manga'', un manga dont la cible éditoriale est généralement composée de jeunes gens de sexe masculin. Bien qu’un certain érotisme un peu facile soit distillé dans la série, on peut dire qu’elle échappe partiellement à cette classification un peu caricaturale. En effet, les amoureux de mangas sur les yakuzas y trouveront leur compte : personnages noirs, violence parfois débridée, luttes de pouvoir intestines, tout y est. Mais celles et ceux qui aiment les récits politiques ou les enquêtes policières ne seront pas en reste. Car pour qu’Asami monte dans l’appareil, il va devoir composer avec une clique d’hommes corrompus et nationalistes qui s’accrochent à leurs privilèges et règnent sans partage sur les sièges à pourvoir au parlement. Au passage, les auteurs dénoncent les dérives de la démocratie japonaise de la fin du XXe siècle, période de parution de leur histoire. Une histoire qui convoque aussi les ressorts du polar. La montée en puissance des deux héros, l’un dans la hiérarchie des yakuzas, l’autre en politique, intrigue une commissaire adjointe qui va tenter de faire tomber les deux hommes. Le récit tient donc à la fois du suspense policier, de la politique-fiction et du roman d’aventures.

Un manga introuvable ? ''Sanctuary'' avait été publié dans une première version par les éditions Glénat, puis repris par un autre éditeur, mais il était épuisé depuis longtemps. Grâce à cette " Perfect Edition " comme l’appelle l’éditeur, il renaît de ses cendres et pourrait séduire une nouvelle génération de lectrices et de lecteurs. Il a en tout cas bien des qualités pour le faire. On pourra lui reprocher un certain manichéisme, mais l’intelligence du scénario et la puissance du dessin sont des atouts évidents pour en faire un classique indispensable. ''Sanctuary'', la première de 6 intégrales est disponible, la suivante paraîtra dès le mois de novembre, et c’est chez Glénat.

''Sanctuary – Perfect Edition, Tome 1'', par Ikegami et Fumimora, chez Glénat