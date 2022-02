BD : ''Saint-Elme 2''

On vous emmène dans une station thermale, mais attention, ce n’est pas tout à fait une promenade de santé ! Saint-Elme est une station posée quelque part dans la montagne. On ignore dans quel pays, mais ça a vaguement le goût de la Suisse, qui est par ailleurs le pays du dessinateur.

On ignore à quelle période se déroule le récit, mais ça pourrait bien être demain. Les voitures, les vêtements, la technologie évoquent notre monde contemporain. Mais quelque chose s’est déglingué, qui donne à cette station posée entre lac et montagne où pleuvent des grenouilles un petit air de fin du monde. Pas étonnant, quand on connaît les deux auteurs qui sont derrière ce projet. Le scénariste Serge Lehman est celui qui a réhabilité les super-héros français d’avant-guerre, grand spécialiste du genre et de la science-fiction, il aime les réalités parallèles. Quant au dessinateur multiprimé Frédérik Peeters, il n’a cessé d’explorer l’étrange depuis ses tout débuts. A deux, ils avaient déjà commis un gros roman graphique, ''L’Homme Gribouillé''. Cette fois, ils se sont lancés dans un polar qui se déclinera en cinq volumes de 80 pages, de quoi prendre le temps d’installer des ambiances et de camper des personnages forts.

Une enquête menée par un étrange détective et son frère, qui restera invisible jusqu’au dénouement du deuxième album. Au départ, le contrat est simple : Franck Sangaré est appelé à Saint-Elme pour y retrouver la trace d’un fils de bonne famille disparu sans laisser d’adresse. Mais très vite, les éléments se télescopent et le jeune fils de bonne famille apparaît plus comme un psychopathe incontrôlable que comme une victime. Au passage, on découvre un univers interlope mêlant politique, affaires et mafia, d’excellents ingrédients pour développer une histoire à la fois intrigante, violente, pleine de mystère, de rebondissements. Une histoire qui comme un arbre, étend ses ramifications de manière de plus en plus complexe.

Particulier, le dessin est l’un des arguments forts de cette série. Quand un auteur de la trempe de Frédérik Peeters abandonne le scénario à quelqu’un d’autre, c’est qu’il est lui-même séduit et qu’il voit comment se renouveler grâce à cette collaboration. On le voit bien ici. Suivant une voie entamée il y a plusieurs années, l’auteur qu’on avait d’abord découvert en noir et blanc – avec ''Pilules Bleues'' et ''Lupus'', entre autres – se sert ici de la couleur avec une virtuosité bluffante. C’est à la fois flashy, parfois agressif et pourtant toujours incroyablement efficace, car même quand il jette des couleurs d’une intensité inouïe sur une scène de nuit, c’est pour raconter quelque chose, pour dire ce que ni le trait ni le texte ne disent par ailleurs. Le résultat est qu’on lit les deux premiers volumes de ''Saint-Elme'' de manière hypnotique, presque en apnée. Sortis à trois mois l’un de l’autre, ils augurent d’une parution sur un rythme soutenu. Cela ne déplaira pas à ceux que ces deux premiers volumes addictifs auront déjà rendus accro, ce qui est mon cas.

''Saint-Elme 2'', par Serge Lehman et Frédérik Peeters, Delcourt