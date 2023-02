BD : Roy & Al ou "Ces messieurs ont du chien"

Puritains, fragiles et autres sensitive readers, passez votre chemin et vite. Ralf König revient et traite à sa manière, c’est-à-dire sans prendre de gants, le monde des gays, lesbiennes, queer et autres B, I, A et +. C’est très cru, à la limite du vulgaire mais finalement toujours bienveillant malgré les remarques homophobes et dégoûtées du cador à particule face aux pratiques de ses maîtres.

König est un habitué du genre, depuis "La capote qui tue" jusqu’à Roy et Al en passant par les aventures du couple gay composé de Conrad et Paul et un surprenant Lucky Luke en 2021, il n’a eu de cesse de dépeindre et d'interroger de façon rigolote et sans filtre la sexualité moderne et tout particulièrement celle des couples gays ou lesbiens. On l’a dit ce n’est pas toujours d’une extrême finesse mais sa liberté de ton apporte un vent de fraîcheur dans une époque ou de plus en plus l’humour se cadenasse pour éviter de choquer et ou même les œuvres classiques se voient soumises aux ciseaux des censeurs de tous poils.

TITRE : Ray & Al (2 tomes dispos)

AUTEUR : Ralf König

EDITEUR : Glénat

Cotation Mon Petit Neuvième : 8/10

Denis MARC