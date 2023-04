BD : Plagiat ! ou "Une œuvre originale, c’est du plagiat pas encore détecté."

Chris Van Meer est LE peintre en vogue. Ses toiles sont attendues et commentées avant même d’être révélées au public. Un soir, alors qu’il est dans sa luxueuse villa bruxelloise, son domicile est visité. Rien ne semble avoir disparu, mais cet étrange 'cambriolage' l’intrigue. Quelque temps plus tard, alors qu’une exposition de ses œuvres se prépare, apparaissent des toiles d’un certain Tommy Crane qui ressemblent furieusement à celle de Chris. Celui-ci s’estimant victime d’un plagiaire et dans un accès de colère détruit son propre travail… et se retrouve dès lors incapable de prouver qu’il n’est pas lui-même un mythomane ou, pire, le plagiaire du travail de Crane.