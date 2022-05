BD : Pitcairn ou la suite tragique des révoltés du Bounty

Ils tenteront de s’installer sur différentes îles, comme les Tonga. Mais à chaque fois, l’aventure tournera à la confrontation violente avec les habitants premiers. Ils finiront par chercher une île déserte pour y créer leur propre société. Ils partiront pour Pitcairn, à 2000 km de Tahiti, à deux mois de navigation. Et ce bout du monde, entouré de falaise, battu par les vents se révélera bel et bien vivable, puisqu’il y a du gibier et de l’eau, mais sera loin d’être un petit paradis à lagon bleu.

Le tome 1 de cette série Bd s’arrête au moment du débarquement sur Pitcairn, mais on sent déjà poindre des facteurs de division entre les mutins. Les bons vieux travers, que sont le racisme et l’esclavage, si spécifiques à l’espèce humaine, ne tarderont pas à réapparaître… Presque naturellement…