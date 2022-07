BD : Oubliez -un peu- le Manga, pensez Manhwa et webtoons

Le groupe Editis annonçait ce 11 juillet la création de sa 53e (!) maison d’édition de webtoons : Kotoon.

Les webtoons (combinaison de "web" et "toons") sont un concept qui nous vient de Corée du Sud.

Prévus pour une lecture verticale, case après case sur smartphone ou tablette, les webtoons sont la nouvelle forme de diffusion des Manhwas -les mangas à la coréenne- en vogue. Editis les publiera donc ici en format papier plus classique et traiteront d’un grand nombre de thèmes allant de la romance au thriller en passant par la comédie.

On notera par ailleurs que cet univers extrême oriental a le vent en poupe, le Centre Belge de la Bande Dessinée ne s’y est pas trompé en lui consacrant une exposition il y a quelques mois en collaboration avec le Musée du Manhwa de Corée et le Centre Culturel Coréen de Bruxelles.

Il faudra attendre le 27 octobre de cette année pour découvrir les 23 premiers épisodes du premier tome de Let’s play, une histoire de développeuse de jeux vidéo dont la première création est dézinguée en règle par un streamer qui se révèle être son nouveau voisin.

Le titre choisi est l’œuvre de Leeanne M. Krecic et a été nominé aux Eisner Awards ainsi qu’aux Ringo Awards et a été un best-seller puisqu’il compte 5 millions d’abonnés dans le monde et 90 millions de lectures sur la plateforme française Webtoon…

A suivre…

Denis MARC