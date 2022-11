BD : Ostende 1905 ou "Meurtres et Royales coucheries"

Nouveau polar historique de notre confrère Patrick Weber qui délaisse ici son héroïne Kathleen (Sourire 58, Inno 67) pour ses autres amours : les crimes et la Royauté. Menée tambour battant, l’enquête du Commissaire Hendrikus Ansor va croiser la route du Roi, comme celle des petits malfrats de cette Ostende de la Belle Epoque dans des décors allant du port aux plus beaux lieux de la reine des plages. Il aura à faire face aux colères du Roi, aux sentiments mitigés de son propre fils vis-à-vis du Souverain, aux désirs de discrétion de l’entourage royal et à un célèbre peintre et quasi-homonyme. Bref, un vrai casse-tête…

Au-delà de la fiction de l’enquête et de l’aspect anecdotique, mais bien réel, lui, des coucheries du deuxième Roi des Belges avec la future baronne Vaughan, l’album rappelle ce qu’était Ostende "en ce temps-là" : une ville moderne, chiquissime où tout le gratin de la Belgique (mais pas que) se pressait et qui savait cultiver un certain art de vivre malgré les remous de l’époque et -déjà- les reproches fait au souverain quant à sa gestion du Congo.

Magnifiquement illustré par Olivier Wozniak, le tome, en plus de mettre en scène une enquête passionnante, est solidement documenté et s’accompagne d’ailleurs d’un cahier historique qui achève l’album et le remet dans son contexte historique.

Coïncidence (ou pas) sort le même jour et chez le même éditeur un album qui met lui aussi en scène un certain James Ensor et la côte belge et sur lequel nous reviendrons bientôt.

Bref, encore un excellent album chez ce sympathique "petit" éditeur.

TITRE : Ostende 1905

AUTEURS : Wozniak (D&C) et Weber (S)

EDITEUR : Anspach

Cotation Mon Petit Neuvième : 8/10

Denis MARC