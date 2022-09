BD : On pourra bientôt faire (peut-être) fortune avec Blake et Mortimer

C’est dans le cadre du "Brussel Comic Strip Festival" qui s’est tenu ce dernier week-end à Tour & Taxis que l’annonce a été faite.

Rejoignant Paris, Bruxelles ou Brest, mais aussi les Beatles, Astérix ou Bob l’Eponge, le duo très britannique d’enquêteurs Blake et Mortimer va connaître sa déclinaison du Monopoly.

Pas question ici bien sûr d’acheter la Rue de la Paix ou l’Atomium, vous pourrez par contre acquérir l’Espadon ou la Golden Rocket…

Dans ce Monopoly Blake et Mortimer, vous négocierez avec vos adversaires les meilleurs albums, les véhicules les plus emblématiques ou les méchants les plus diaboliques.

Vingt-deux couvertures des 28 albums actuels orneront le plateau du jeu dont la sortie est annoncée pour septembre 2023. En attendant, les fans peuvent choisir en ce moment même les couvertures en question par un vote sur le site www.blakeetmortimer.fr.

Les deux Anglais rejoignent ainsi les dizaines de déclinaison d’un jeu sorti en 1935 -même si son origine est un tout petit peu plus ancienne- vendu (dans 80 pays et en 43 langues) à plus de 275 millions d’exemplaires !

Denis MARC