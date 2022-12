BD : Noir Burlesque – Gangsters, Picasso et Femme fatale

Fin de cycle pour Slick et la femme de sa vie qui est aussi sa meilleure ennemie… Pas facile de louvoyer entre les coups de feu, les coups tordus et les coups de reins de sa belle tout en protégeant sa famille de la vengeance des mafiosi.

En résumé, si le premier tome avait montré une part de violence non négligeable, ne vous attendez pas à ce que Enrico Marini fasse dans la dentelle pour cette fin de cycle qu’il dessine, scénarise et colorise de bout en bout. On retrouve la même palette -réduite- de couleurs avec des planches dans les tons sépia rehaussées du rouge flamboyant de la tignasse de Caprice, de ses tétons ou du sang qui est versé allégrement.



Mais au-delà de la violence, omniprésente et inséparable du genre polar hard-boiled, Marini donne une vraie profondeur à ses personnages. Personne n’est tout noir ou tout blanc dans cette histoire, chacun à sa part d’ombre et de lumière et navigue sans cesse entre la droiture et la fourberie la plus crasse. Le manichéisme des héros de papier d’antan y prend un crochet du droit dont il ne se relève pas mais tout ça ne rend pas les protagonistes de l’affaire moins attachants pour autant, c'est même tout le contraire puisqu'ils révèlent les aspects sombres qui sommeillent en chacun.

Bref, un opus immanquable pour tout amateur de polar noir friand de vraies belles planches de BD.

TITRE : Noir Burlesque tome 2/2

AUTEUR : MArini (D, S & C)

EDITEUR : Dargaud

Cotation Mon Petit Neuvième : 9/10

Denis MARC