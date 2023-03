BD : ''Nina Simone en BD'' ou l’histoire de cette artiste à la voix chaude, puissante et politique

Coup de cœur BD musical, Après les années new wave, voici une traversée du XXe siècle en compagnie d’une artiste qui a marqué la musique : Nina Simone.

Nina Simone, une voix inoubliable ! Une présence scénique qui a électrisé des milliers de spectateurs. Un toucher de piano unique. Un nom qui évoque aussi la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. C’est tout cela que nous propose de découvrir ou de redécouvrir cet épais roman graphique paru dans une collection intitulée Docu BD, dont le principe est de proposer des biographies mixtes, mêlant chapitres courts en BD et articles de deux pages sur les grandes périodes de la vie ou de la carrière de l’artiste choisi. Ici, c’est une grande spécialiste française de Nina Simone qui signe à la fois les articles et le scénario des différents chapitres, Sophie Adriansen. Elle choisit de commencer son récit dans les années 30, lorsque la petite Eunice, future Nina Simone, se met à l’harmonium familial et joue de tête, sans la moindre fausse note, une mélodie jusque-là chantée en famille. Elle a trois ans à peine.

C’est ce don pour le piano qui va déterminer la première partie de la carrière de Nina Simone. Dans un premier temps, la jeune Eunice Waymon est destinée à devenir pianiste. Son oreille exceptionnelle lui vaut de jouer à l’église méthodiste, d’abord, à la maison, ensuite, puis de prendre des cours de piano de six à douze ans, auprès d’une professeure blanche d’origine anglaise. Jusque-là, tout se passe bien. Les choses vont déraper lors d’un concert que donne la jeune pianiste prodige. On veut déloger ses parents du premier rang pour y installer un couple blanc. Eunice se lève et menace de ne pas jouer si ses parents ne sont pas assis devant elle. C’est la prise de conscience d’une injustice qui va accompagner tout son parcours.

La transformation en Nina Simone va pouvoir avoir lieu. Peu à peu, quittant l’adolescence, Eunice tente de vivre de son art et de suppléer aux finances de sa famille, marquée par la pauvreté. Sa chance viendra d’un engagement dans un bar d’Atlantic City où elle joue des morceaux de piano improvisés à partir de thèmes connus, ils peuvent durer jusqu’à trois heures. Ce style hypnotique lui vaut très vite une réputation et un public. Elle se choisit un pseudo – le Simone de Nina Simone venant de Simone Signoret, qu’elle a vue dans le film Casque d’Or. Premier album en 1958, un album très jazz dont elle signe le contrat défavorable sans même s’en rendre compte. La voilà lancée, même si la chanteuse se rêve toujours pianiste classique. Chapitre après chapitre, on découvre ses premiers pas difficiles dans l’industrie musicale, le concert au Town Hall de New York qui l’a véritablement révélée, le succès, le combat pour la reconnaissance des droits des Afro-Américains, la drogue, la descente aux enfers, l’exil en France, le retour inattendu du succès puis la chute, les dernières années très tristes de sa vie. En refermant le livre, on n’a qu’une envie : entendre sa voix, à nouveau. On en apprend énormément, dans cette BD, mais il faut accepter les chapitres très courts, cinq pages à la fois, tous confiés à des dessinatrices et dessinateurs différents, dont le style ne s’harmonise pas toujours.

''Nina Simone en BD'', scénario de Sophie Adriansen, dessin : collectif, aux Editions Petit à Petit