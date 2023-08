BD : Nephilims, du western à la sauce fantastique

Dans ses scénarios Runberg explore régulièrement une série de thèmes et de genres qui lui tiennent à cœur : le racisme, le suspense ainsi que le fantastique. Ici, associé à David Dusa, dans un genre western décidément très présent ces dernières années, il les mélange allégrement pour offrir une nouvelle série riche en rebondissements et en sales gueules.

On accrochera, ou pas, à l’idée que des géants aient peuplé l’Amérique du Nord jadis, quoi qu’il en soit, il faut reconnaître que Runberg s’y entend à faire monter la tension dans ses récits. Lui à qui l’on doit les très réussies adaptations des romans Millénium de Stieg Larsson ou la série Le Chant des Runes entame son récit par une longue mise en place des personnages pour mieux nous embarquer dans une action qui ne faiblit pas jusqu’à la fin de ce premier tome.

Au dessin, on trouve un duo père fille : Stéphane et Juliette Créty à qui l’on doit le tome 16 de la série Orcs et Gobelins, autant dire que les vilaines bébêtes et les créatures fantastiques, ils savent faire. Les planches proposées sont dynamiques à souhait et la mise en couleur de Elvire de Cock est juste impeccable pour rendre les ambiances inquiétantes à souhait.

Et, au fait, pourquoi Nephilims ? On les retrouve dans un court passage de la Bible. Il s’agirait de créatures hybrides ayant des anges pour pères et doté d’une vigueur anormale. En Hébreu, le mot signifierait : "ceux qui font tomber les autres".

Bref, si vous hésitez entre western et fantastique, l’album présent comblera vos attentes dans ces deux genres.

TITRE : Nephilims – Sur la piste des anciens

AUTEURS : S & J Créty (D), Runberg & Dusa (S) et De Cock (C)

EDITEUR : Le Lombard

Cotation Mon Petit Neuvième : 7/10

Denis MARC