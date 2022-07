BD : Movie Ghosts ou "I see dead people"

Desberg est un amoureux du cinéma de l’âge d’or d’Hollywood. Lui, dont le père fut l’un des directeurs de la MGM et qui croisa les légendes d’Hollywood Boulevard dans son salon, rend ici un hommage à la cité des réussites fulgurantes et des espoirs déçus. Son personnage rappelle celui du héros de M. Night Shyamalan dans Sixième Sens qui serait devenu adulte. Avec son air désabusé, il promène son spleen le long des lieux emblématiques de la cité des étoiles. De Mulholland Drive aux vieux cinés abandonnés, on croise les fantômes des stars oubliées, des producteurs véreux, des scénaristes sans idées et des acteurs sans talent auxquels il rend le service de résoudre leurs problèmes. On regrettera tout de même de ne pas en savoir plus sur ce singulier détective.

Les enquêtes ne sont peut-être pas les plus originales du monde, mais Desberg et son dessinateur, le hongrois Attila Futaki, créent surtout une ambiance particulière, mélange de faste et de décrépitude. Deux enquêtes forment la trame de ce premier tome (de deux) paru chez Grand Angle.

TITRE : Movie Ghosts - Sunset, et au-delà (Tome 1/2)

AUTEURS : Futaki (D) et Desberg (S)

EDITEUR : Grand Angle

Cotation Mon Petit Neuvième : 7,5 / 10

Denis MARC