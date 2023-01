BD : Monsieur Apothéoz ou De l’Art de tout rater (ou presque)

Quand on s’appelle Apothéoz on est en droit de s’attendre à un destin hors du commun, à aller de succès en succès. Pour Théo ce nom est synonyme de malédiction familiale. On dirait que chaque projet se solde par un échec d’autant plus retentissant qu’il est injuste. Après avoir constaté les échecs de ses ancêtres sur 3 générations, Théo décide qu’il vaut mieux ne rien tenter si l’on veut se mettre à l’abri des défaites cuisantes. Sauf que le destin lui fait rencontrer Antoine Pépin, un coach et un écrivain, qui décide que cette malédiction n’existe pas et qu’il va l’aider à conquérir le cœur de la jolie Camille…