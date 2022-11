BD : Margaux Motin, celle qui ne prenait pas le couple trop au sérieux

L'autrice explique à l'AFP :

J’ai été amenée à me confronter à mes limites. Les albums parlent de ma transformation à cette période, celle de l’emménagement avec Pacco, où je suis entrée très forte et indépendante, et où j’ai vu mon besoin de contrôle, l’envie de tout faire toute seule, le manque de confiance, les peurs.

Pacco (Pascal Dorwling Carter à l’état civil) fait le même métier et a dessiné lui aussi sa vie, par exemple de père divorcé dans Une semaine sur deux.

Le portrait pourrait faire grincer des dents les lectrices ultraféministes, fans de l’illustratrice Emma par exemple.

Entre une Margaux artiste, fantasque, à qui son compagnon reproche d’être dépensière, mais qui assume une certaine charge mentale, très organisée, et un Pacco qui se veut sérieux, bon gestionnaire, mais ne voit pas le temps passer devant un jeu vidéo, les personnages sont loin de l’idéal-type du couple "déconstruit". Quitte, pour le bien de l’intrigue, à forcer certains traits de caractère ou l’enjeu de certaines disputes.

"Elles sont réécrites, pour servir le propos ! C’est de l’humour : évidemment tout est travaillé pour en faire un récit drôle et attachant", d’après Margaux Motin.

"Je parle vraiment de mon vécu, mes expériences. Il s’avère que je suis assez maniaque et Pacco est plus bordélique. Mais ç’aurait pu être tout à fait l’inverse", estime-t-elle.

Et son compagnon de renchérir : "Malheureusement, on ne peut rien y faire. On ne va pas déformer, on ne va pas se présenter comme le couple moderne idéal. On est vraiment comme ça. Et Margaux a été adorable, parce qu’elle a adouci des côtés beaucoup plus archétypaux".