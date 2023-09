BD : Manara adapte Le Nom de la Rose

Roman culte et fleuve de la plume de Umberto Eco, adapté au cinéma par Jean-Jacques Annaud en 1986, ce Nom de la Rose manquait d’une version dessinée. C’est le grand Milo Manara qui s’en charge et avec quel talent !

Magnifiquement dessiné par le maître italien et colorisé par sa propre fille, l’album s’ouvre sur Eco lui-même en conteur de la découverte de textes évoquant Adso et de l’histoire qu’il en tira. Vient ensuite le long récit de l’enquête de Guillaume émaillé d’enluminures à la manière des moines copistes d’antan au milieu de planche plus classiquement dans le style de l’auteur du Déclic.

Si ce polar médiéval est bien connu, sa version dessinée offre au lecteur le plaisir de s’attarder sur des décors de toute beauté qui magnifient le suspense et la tension qui ne cessent de s’accroître tout au long des pages. Raconté par un Adso devenu âgé, le récit offre des planches tantôt riches en textes, tantôt muettes et monumentales qui font de ce polar à huis clos aussi haletant que graphiquement somptueux un incontournable de cet automne.

Vu la taille du roman de départ, il faudra attendre la parution du 2e tome pour découvrir le dénouement de ce thriller mystico-religieux. On est impatient.

TITRE : Le Nom de la Rose

AUTEURS : Milo Manara (D & S) et Simona Manara (C)

EDITEUR : Glénat

Cotation Mon Petit Neuvième : 9,5/10

Denis MARC