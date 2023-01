BD : Liberty ou De Kin' à la Grosse Pomme

De 1974 à 2008, de Kinshasa à New York, de Mobutu à Obama, le parcours d’une femme et de sa fille. Warnauts et Raives traitent une fois encore d’un de leurs thèmes de prédilection : l’Afrique et ses représentants. Sur un peu plus d’un quart de siècle, ils se focalisent sur le destin d’une femme et de sa fille métisse pour décrire le quotidien des Zaïrois d’abord, des Afro-américains ensuite. Dans ce scénario éminemment politique, ils décrivent la très lente émancipation des noirs dans une Amérique encore en proie aux violences raciales au mitan des seventies jusqu’à l’élection d’un président de couleur à travers les yeux du duo que forme Tshilanda et Liberty, spectatrices d’un monde en plein bouleversement. C’est plein d’humanité mais aussi de colère comme de tendresse tout en évitant le manichéisme.

Le récit initialement paru en 2010 chez Casterman, l’album se voir offrir une nouvelle vie et une nouvelle couverture chez Le Lombard, passant de 62 à 160 pages (plus petites, il est vrai).

Bref, un récit profondément humain mêlant la grande et la petite histoire.

TITRE : Liberty

AUTEURS : Warnauts & Raives (D, S et C)

EDITEUR : Le Lombard

Cotation Mon Petit Neuvième : 7,5/10

Denis MARC