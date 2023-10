BD : Les Piliers de la Terre, grandiose adaptation du roman culte de Ken Follet

33.000.000 d’exemplaires vendus, une série, un jeu, un jeu vidéo, une comédie musicale et maintenant une série en BD… C’est peu dire que les "Piliers" suscitent une sorte de culte. C’est d’autant plus remarquable que, comme le rappelle Ken Follet lui-même en préface, certains éditeurs montraient un peu de frilosité à publier cette longue histoire de 1000 pages sur la construction d’une cathédrale médiévale et dont voici le premier tome de la saga que nous proposent Steven Dupré (Kaamelott) au dessin et Alcante (La Bombe) au scénario.

Entre lutte de pouvoir entre l’Eglise et la monarchie et lutte pour survivre pour les ouvriers bâtisseurs et leurs familles, cette histoire touffue, âpre et parfois violente est non seulement passionnante mais encore magnifiquement illustrée.

Qu’il s’agisse des décors, de l’architecture ou des personnages, on ne trouve rien à redire aux planches de Dupré qui fourmillent de détails pour les premiers et d’expressivité pour les troisièmes. Parfois déclinées en grandes doubles pages, les scènes rendent superbement compte de la majesté des lieux qu’il s’agisse d’une cathédrale bondée ou d’une forêt enneigée.

Prévue pour s’étaler sur 6 tomes, l’adaptation du roman est supervisée par un historien de l’Université de Namur ce qui lui assure un réalisme et une authenticité qui se ressent à chaque page.

Bref, c’est de la très belle ouvrage réalisé par deux auteurs en toute grande forme et un immanquable absolu dans une bibliothèque.

TITRE : Les Piliers de la Terre d’après Ken Follet

AUTEURS : Dupré (D), Alcante (S) et Fernandez (C)

EDITEUR : Glénat / Robert Laffont

Cotation Mon Petit Neuvième : 9,5 / 10

Denis MARC