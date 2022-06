BD : Les mémoires du Dragon Dragon ou "Un soldat inverti en vaut deux"

Valmy, 1792. Un coup de feu claque, le Général Dillon s’écroule. Un attentat de l’ennemi Prussien ? Non, non, c’est le soldat Pierre-Marie Dragon du régiment des Dragons qui vient d’abattre son général. Parce que bon, le nom, la gloire, les honneurs, tout ça c’est très bien, mais rester en vie pour en profiter c’est encore mieux. Et quand on est le Dragon Dragon, on est déjà célèbre, pas la peine de risquer de se prendre une balle ou un coup de sabre… D’autant que ce qui l’anime vraiment, lui, c’est l’argent et les aventures amoureuses. Hypersexuel, avec lui tout y passe, une fille de fermier comme un capitaine, un homme de troupe comme un Prince. Mais à force de célébrité, on se retrouve tout de même parfois en première ligne et là, il faut ruser pour rester en vie et gagner des batailles, même si c’est par la ruse plus que par les armes.