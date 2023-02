BD : Les grandes batailles de char ou "Tank il y aura des hommes"

Du sang sur la neige, du sang sur le sable. Que ce soit dans le désert égyptien ou sur les plateaux ardennais, hommes et chars se sont affrontés dans des combats féroces. Deux tomes d’une nouvelle collection Glénat l’illustrent avec force détails sans oublier l’aspect humain de ces combats. Entre le grondement des moteurs et le fracas des canons, les voix des hommes ne sont que peu de chose, toutefois les auteurs de ces 2 premiers albums parviennent à les faire entendre, avec leurs coups de gueule et leurs coups d’éclat. Qu’ils soient Américains, Britanniques ou Allemands, les soldats -comme les tanks- ne sont pas que des machines de guerre, ils peuvent aussi garder un peu de leur humanité malgré les massacres. Même les machines peuvent raconter leur propre histoire comme les auteurs de El Alamein se plaisent à le faire.