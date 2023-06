BD : les femmes dans les conflits, ces héroïnes bien souvent oubliées

On parle toujours des héros de guerre et pourtant, bon nombre de femmes ne sont pas restées passives lors des grands conflits qui ont secoué l’Europe. Aviatrices, résistantes, lanceuses de grenades ou inventrices, les femmes ont beaucoup compté. Le roman graphique Toujours prêtes nous le rappelle. Plongez, avec Julien Hervieux, dans l’histoire de ces femmes qui se sont mobilisées et qui ont refusé le rôle qui leur était assigné !

Toujours prêtes, de Julien Hervieux, avec les dessins de Virginie Augustin, est publié chez Fluide Glacial.