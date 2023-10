BD : Les Bijoux de la Castafiore dans leur version originale

C’est un album un peu à part des aventures de Tintin qui ressort en ce moment. Pas de voyage lointain, pas d’ennemi diabolique (quoique Haddock ne serait peut-être pas de cet avis), juste un mystère à éclaircir : la disparition d’une émeraude de la diva de Milan, Bianca Castafiore, dans le décor apparemment tranquille du château de Moulinsart.

C’est peut-être l’album le plus drôle et le plus vaudevillesque de la saga Tintinesque. Quiproquo, running gag et personnages farfelingues émaillent les planches de cet album que Casterman et Moulinsart rééditent dans ce qui est, en quelque sorte, sa seule version originale : celle parue dans les pages du magazine entre juillet 1961 et septembre 1962. Et oui, il fallait être sacrément patient à l’époque !