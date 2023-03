BD : les 3 Mousquetaires version pop culture avec "D’Artagnan dans la place" de Fabrice Erre et Gilles Rochier

L’histoire est tellement célèbre qu’il n’est même plus nécessaire de la résumer. Mais bon, en 4 mots : D’Artagnan, Richelieu, Complots, Bagarres.

Adaptée depuis 1903 (!) près de 40 fois au cinéma, de Hollywood à la Russie en passant par l’Italie, avec parfois des "revisites" surprenantes comme ce "Les Rangers défient les karatékas" qui transpose l’histoire dans l’univers du western-spaghetti, l’histoire écrite par Alexandre Dumas semble immortelle. La prochaine sortie du film éponyme réalisé par Martin Bourboulon avec Romain Duris, Eva Green et François Civil le prouve encore.

Étonnamment, la BD a proportionnellement assez peu adapté l’histoire des 3 mousquetaires qui étaient quatre. Ici, ce sont Fabrice Erre (au dessin) et Gilles Rochier (au scénario) qui donne une nouvelle et fort rigolote vie au quatuor de bretteurs en lutte avec le Cardinal de Richelieu.

Jouant à fond la carte de l’anachronisme, les deux auteurs fournissent un recueil de gags en une planche qui mettent dans la bouche du héros des expressions aussi imagées que contemporaines tout ça sous le regard un poil désabusé de ses compagnons d’armes. On y retrouvera également un certain nombre de références à la pop culture et quelques planches sur les déboires d’un Alexandre Dumas qui peine à se faire publier.

Bref, tout ça est plutôt rigolo et permet de passer un bon moment de lecture pour peu qu’on ne soit pas allergique à une relecture sacrilège d’un immense classique de la littérature.