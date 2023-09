BD : Le Spirou vu par Dany la joue écolo-sexy

Le Spirou de Dany prenait au fil du temps des allures d’Arlésienne, on désespérait de le voir un jour sortir en librairie. Il est donc là, fruit de la collaboration du père d’Olivier Rameau et du scénariste Yann.

Coté dessin, rien à redire, on est dans du Dany : Seccotine est sculpturale, les Gorgones callipyges et l’enquêtrice de la CIA Kay Mc Cloud ne dépareillerait pas en page centrale d’un magazine pour messieurs… Ajoutons à ça qu’il se fait plaisir en ajoutant de-ci, de-là une caricature de personnalité comme un certain journaliste Hugues D. (entre autres) et que la mise en scène est virevoltante comme il sied à un Spirou. Son trait semi-réaliste est impeccable comme l’est la colorisation des planches.

Coté scénario, Yann produit en 86 planches une histoire un poil pesante à force d’y ajouter une pléthore de personnages et de scènes dispensables. Les allusions sont dispensées à la louche plutôt qu’à la petite cuillère et n’hésitent pas à y aller dans le graveleux comme avec cette invention du Comte de Champignac pour booster les virilités défaillantes. Mais bon, c’est apparemment assumé comme est assumée la charge contre le grand capital incarné par un ultrariche au look très Trumpien. Pour le reste, le scénario ne manque pas de fantaisie et est très dans l'air du temps avec son thème écolo et anti malbouffe.

Bref, certains, avant la parution, annonçaient une catastrophe, ce n’est pas le cas tant s’en faut, mais le tome aurait sans doute gagné à s’alléger un peu…

TITRE : Spirou et la Gorgone Bleue

AUTEURS : Dany (D & C) et Yann (S)

EDITEUR : Dupuis

Cotation Mon Petit Neuvième : 6,5 / 10

Denis MARC