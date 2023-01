BD : Le Royal Fondement ou "Croutes, Phlegmons et Fistules"

Il en fallait du courage au 17e siècle si vous étiez malade. A une époque ou l’on réanimait les noyés en leur insufflant de la fumée de tabac dans le derrière et où la chirurgie était considérée avec plus que de la méfiance par les médecins, se faire opérer relevait de la grande aventure. Charlot et Hübsch proposent un album historico-rabelaisien fort documenté où le pire de la médecine côtoie le pire de l’hygiène personnelle.

Dans les antichambres et les couloirs de Versailles, les luttes d’influences et les complots se succèdent. Courtisans fourbes et maîtresses officielles ou non se croisent et font les petites histoires de l’Histoire. Pour Geoffroy, fraîchement débarqué dans ce milieu dont il devrait être normalement exclu c’est la découverte des pratiques médicales hautement discutables de l’époque dont prisonniers, vagabonds et vieillards font douloureusement les frais.

L’intéressant cahier historique en fin de tome rappelle ce qu’était l’art de guérir à ses balbutiements quand l’alcool ne désinfectait pas les plaies mais donnait du cœur à l’ouvrage aux praticiens, où l’anesthésie n’existait pas et où donc on vous opérait à vif et que l’éthique médicale était un concept flou.

Tout ça est fort bien mené et divertissant et propose un agréable moment de lecture original et historiquement informatif.

TITRE : Le Royal Fondement

AUTEURS : Hübsch (D), Charlot (S) et Chambert (C)

EDITEUR Grand Angle

Cotation Mon Petit Neuvième : 7,5/10

