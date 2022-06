BD : le retour des « Carnets de campagne »

L’avantage d’être un dessinateur, c’est que l’on est discret. On se glisse partout et on se fait vite oublier. Une fois bien introduits dans l’entourage des partis qu’ils ont choisi de suivre, Louison, Dorothée de Monfreid, Kokopello, Lara et Morgan Navarro ramènent les mêmes trésors d’infos que Mathieu Sapin, lors de ses expéditions politiques précédentes. Des moments de doute, de tension, de moquerie que ne saisira jamais aucune équipe de télé. Les doutes des candidats, leurs ambitions, leurs haines aussi, tout apparaît sous leurs traits.

"Evidemment, plus le temps passe et plus ça devient compliqué de se faire oublier, précise Mathieu Sapin. Les communicants qui entourent les candidats connaissent maintenant notre travail de dessinateur politique et ils sont plus attentifs. Mais bon, on ne leur apprend toujours pas à maîtriser la communication en BD dans les grandes écoles d’où ils sortent. La télé, les journaux, les réseaux sociaux, oui. La BD, pas encore. On a toujours un avantage."