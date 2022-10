BD – Le Petit Spirou est de retour et il est en forme

Qu’il se découvre des talents de vidéastes, qu’il se fasse de nouvelles petites copines ou qu’il aide le professeur Mégot à battre un record (et quel record) le Petit Spirou garde la pêche malgré le temps qui passe. Après 3 ans d’absence et le décès de son scénariste d’origine (Philippe Tome), le garnement revient dessiné ET scénarisé cette fois par son autre papa : Janry. On peut même dire qu’il retrouve une nouvelle jeunesse et, par la même occasion, la série un nouveau souffle. Démarré comme à l’accoutumée par une histoire en plusieurs planches à la conclusion surprenante, l’album nous permet de retrouver cette galerie de personnages loufoques qui font le sel de cette série qui célèbre ses -tout de même- 32 années d’existence. Entre Mégot, Langélusse, Vertignasse et Suzette, le Petit Spirou millésime 2022 ravit et fait rire comme à ses débuts.

Bref, un tout bon cru.

On notera encore que Janry a ces jours-ci une double actualité puisqu’il sort un autre album de gags sur les aventures de deux extraterrestres en fuite Grott et Brott sur lesquels nous reviendrons prochainement.

TITRE : Le Petit Spirou – On ne parle pas la bouche pleine !

AUTEUR : Janry (D et S) et Cerise (C)

EDITEUR : Dupuis

Cotation Mon Petit Neuvième : 8/10

Denis MARC