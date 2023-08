BD : Le passager du Polarlys, un thriller marin par Simenon

On ne parle pas ici du plus connu des romans de Georges Simenon, pas de Maigret à l’horizon, pas même de policier (ou si peu) pour mener l’enquête. Pour autant ce huis clos marin sera une vraie belle découverte pour qui ne connaît pas l’univers du célèbre Liégeois. Dans l’environnement hostile d’une mer qui se déchaîne et d’un navire qui recèle mille dangers, les passagers et l’équipage du Polarlys sont livrés à eux-mêmes.

Les deux auteurs, Jean-Louis Bocquet (Alice Guy, Blake et Mortimer) au scénario et Christian Cailleaux (Le Rayon U – Tome 2) offrent une adaptation de haut vol de ce roman présélectionné au Prix Renaudot 1932 pour lequel son auteur s’était embarqué sur l’authentique SS Polarlys.

Avec son trait fin et précis, le dessinateur propose une atmosphère particulière sans être pesante malgré les contraintes du huis clos, le récit étant raconté pour une bonne part en voix OFF par le capitaine du vapeur conférant à ce suspense maritime un détachement bienvenu.

TITRE : Le passager du Polarlys

AUTEURS : Cailleaux (D & C) et Bocquet (S) d’après Simenon

EDITEUR : Dargaud

Cotation Mon Petit Neuvième : 8/10

Denis MARC