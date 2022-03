BD : Le Palmarès d'Angoulême 2022

Qu’on l’apprécie ou non, le FIBD (Festival International de la Bande Dessinée) d’Angoulême est le plus grand festival du genre. Peu de maisons d’édition auraient d’ailleurs le courage de bouder la manifestation Angoumoisine et ses stands. Le palmarès a été rendu et comme à l’accoutumée il fait plutôt la part belle à des publications plus ou moins confidentielles. On y retrouvera bien un Spirou de Emile Bravo comme contre-exemple mais il faut toute même reconnaître que les titres choisis ne sont probablement pas ceux qui auront rencontré le plus facilement le grand public.

Le Palmarès complet

On notera encore que le Grand Prix de la 49e édition a été attribué à la canadienne Julie Doucet qui sera donc de facto la présidente de l’édition 2023.

Denis MARC