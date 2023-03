BD : "Le Nid" et "Latah", quand la folie et la guerre s’assemblent

Dans le Déclic Culture, Thierry Bellefroid présente Le Nid de Marco Galli sorti aux éditions Sarbacane et Latah de Thomas Legrain paru aux éditions Le Lombard.

Le Nid nous plonge dans la seconde guerre mondiale au moment où Hitler perd pied, quelques jours avant le débarquement. En juin 1944, dans son nid des Alpes bavaroises, le führer devient fou et est obsédé par l’autorité qu’il doit conserver sur ses troupes, coincées entre désespoir et décadence.

Il y a une intention de l’auteur de montrer comment l’entourage d’Hitler est déconnecté de la réalité pendant que lui est sujet à des crises de folie pure dues notamment aux médicaments qu’il prend à ce moment-là. L’auteur, Marco Galli, est un peintre et cela se ressent à travers un traitement assez grotesque propre à certaines écoles de peinture ainsi qu’un incroyable travail sur la couleur. Le "Nid", fameux bunker d’Htiler, y est un personnage à part entière. Un traitement historique et très personnel de la part de Marco Galli.

La BD Latah est quant à elle une allégorie fantastique nous plongeant au cour de la guerre du Vietnam. Thomas Legrain montre la folie ambiante décimant peu à peu les troupes américaines durant cette guerre. Le dessin est d’un réalisme pur et "il y a une vraie volonté d’aller vers ce fantastique à la Coppola qui reste inoubliable quand on a vu Apocalypse Now" ajoute Thierry Bellefroid. L’ennemi est dans et autour des protagonistes, incarné par des esprits plus forts que les hommes.