BD : Le Ministre et la Joconde ou "Une Mona-Lisa à la mer"

Au niveau de la mise en scène générale du tome, Bourhis, Bourgeron et Tanquerelle se sont fait un malin plaisir de créer un album virevoltant comme un Tintin avec une galerie de personnages plus ou moins barrés et des dialogues qui claquent. Avec ses unités de temps et de lieu, le tome rappelle les meilleurs vaudevilles du théâtre de Boulevard.

Bref, on prend un réel plaisir à la lecture de cette farce délirante mais basée sur des faits historiques qui varie les ambiances à l’intérieur d’un paquebot de légende auprès de deux personnages tout aussi légendaires.

TITRE : Le Ministre et La Joconde

AUTEURS : Tanquerelle (D), Bourhis et Bourgeron (S) et Merlet (C)

EDITEUR : Casterman

Cotation Mon Petit Neuvième : 8,5/10

Denis MARC