BD : Le matin de Sarajevo ou "Quand les pieds nickelés font l’Histoire"

Tragique et burlesque, l’album de Chapuzet au scénario et Girard au dessin, est aussi bigrement documenté. Il mêle histoire et suspense et nous emmène au fil de flashbacks et de flashforwards à la découverte des tenants et aboutissants d’un attentat dont les effets se firent ressentir bien au-delà des frontières de l’Empire Austro-Hongrois.

TITRE : Le Matin de Sarajevo

AUTEURS : Girard (D&C) et Chapuzet (S)

EDITEUR : Glénat

Denis MARC