BD : ''Le Ferry'', un roman graphique et sa playlist des années 80

Se replonger dans la discographie des années 80, entre post-punk et new wave, avec ce livre plein d’une sulfureuse nostalgie : ''Le Ferry'', c’est le nom de ce roman graphique que vous pouvez lire tout en écoutant la playlist accessible via un flashcode proposé juste avant la première planche.

Tout commence dans une clinique, en 1985. Trois vieux potes viennent visiter leur amie, alitée. Ils seront bientôt rejoints par la femme d’un des trois. On ignore ce qui est arrivé à la jeune fille qu’ils viennent voir et on ne le découvrira qu’un peu plus tard. Car le scénariste, Xavier Bétaucourt, prend plaisir, comme dans une pièce de théâtre, à ne pas aller d’un début à une fin, mais à nous propulser sans clé de compréhension, au beau milieu d’une histoire. Les éléments, il nous les livre peu à peu, entre conversations dans la chambre et flash-back sur les événements qui ont précédé. Mais ce qu’on comprend immédiatement, c’est qu’il manque quelqu’un autour de ce lit d’hôpital. Et c’est ce fantôme dont on va tracer les contours, au gré des chapitres qui se présentent comme les plages d’une démo musicale : track one, track two, etc.

La musique est essentielle dans cette histoire : les potes au pied du lit, ce sont les membres d’un groupe de rock amateur dont faisait partie le grand absent, lui-même bassiste. Ils sont Lillois, ont joué un peu partout, de Roubaix à Namur, foudroyés par le mouvement punk, nourris aux Sex Pistols, aux Clash, mais aussi à Bowie et aux Ramones, sur lesquels le scénariste avait déjà écrit une autre histoire en BD pour le dessinateur Éric Cartier. On en prend plein les oreilles – et plein les yeux, aussi -, même sans se passer la playlist, tant la musique est présente dans l’image et les références de ce petit groupe d’amis. Difficile de faire un livre plus référentiel aux groupes de la première moitié des années 80 ! Ça sent bon les cassettes audio et les vinyles d’époque, mais aussi les salles de concert enfumées où on marche sur un sol de bière à peine séchée.

''Le Ferry'' est plus qu’une BD musicale, c’est un livre sur l’amitié est ses valeurs, sur les trahisons et les compromissions, sur la soif de reconnaissance, l’ambition, par opposition aux petites lâchetés, au confort de vie. C’est plus une ode qu’une compilation, en fait. Et, sans s’en rendre compte, on y fait le plein d’émotion ! Le dessin du Belge Thierry Bouüaert, y contribue largement. Très " jeté ", il est à la fois plein de fraîcheur, de lignes énergiques, proches de la vitalité d’un crayonné, et il est en même temps d’une grande empathie pour les personnages, leur histoire, leurs émotions, leurs pudeurs ou leurs colères. Bien moins punk qu’il y paraît, ''Le Ferry'' n’est pas seulement un livre pour ceux qui avaient vingt ans dans les années 80. C’est un roman graphique universel qui rend hommage à une époque et à un mode de vie. Qui plus est, il est remarquablement construit par son scénariste, nous tenant en haleine jusqu’à la fin.

''Le Ferry'', de Xavier Bétaucourt et Thierry Bouüaert, chez Delcourt